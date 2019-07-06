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РИА Новости

Минобороны назвало сроки ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкРазрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл - РИА Новости. Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки в Иркутскую область обозначил срок завершения работ военных подразделений, помогающих ликвидировать последствия наводнения в регионе.
"Двадцатого июля мы должны завершить все работы, всё сдать документально и возвращать войска", - сказал Булгаков.
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
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Военные приступили к ликвидации последствий паводка в Иркутской области 5 июля. Для этих целей в регион дополнительно переброшены более 10 единиц спецтехники - самосвалы, грейдеры и экскаваторы.
Режим ЧС сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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