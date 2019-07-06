Минобороны назвало сроки ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области

ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл - РИА Новости. Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки в Иркутскую область обозначил срок завершения работ военных подразделений, помогающих ликвидировать последствия наводнения в регионе.

"Двадцатого июля мы должны завершить все работы, всё сдать документально и возвращать войска", - сказал Булгаков.

Военные приступили к ликвидации последствий паводка в Иркутской области 5 июля. Для этих целей в регион дополнительно переброшены более 10 единиц спецтехники - самосвалы, грейдеры и экскаваторы.