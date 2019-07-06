Ярославские власти поддержат труппу театра имени Волкова

"Для нас это далеко не безразлично, поскольку Волковский театр для Ярославской области крайне значимый объект. Конечно, то, что происходило в театре, - это внутренние разногласия между директором и художественным руководителем. В какой-то момент стало понятно, что они не настолько быстро идут к согласию, чтобы подготовиться к следующему сезону, и это вызывало определенные проблемы", - прокомментировал ситуацию Авдеев.