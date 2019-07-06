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РИА Новости
Культура

Ярославские власти поддержат труппу театра имени Волкова

Вчера, 12:10
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Руководство Ярославской области готово поддержать труппу театра имени Федора Волкова, оставшуюся без худрука и директора, и помочь освоиться на новом месте назначенным руководителям театра, чтобы подготовка к новому сезону прошла максимально комфортно, сообщил РИА Новости в субботу зампред регионального правительства Максим Авдеев.
Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива ярославского театра имени Волкова, который обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе, между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли. В пятницу министр культуры РФ сообщил журналистам, что по итогам совещания директор театра освобожден от занимаемой должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.
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По словам Авдеева, конфликт руководства театра был "объектом пристального внимания" властей.
"Для нас это далеко не безразлично, поскольку Волковский театр для Ярославской области крайне значимый объект. Конечно, то, что происходило в театре, - это внутренние разногласия между директором и художественным руководителем. В какой-то момент стало понятно, что они не настолько быстро идут к согласию, чтобы подготовиться к следующему сезону, и это вызывало определенные проблемы", - прокомментировал ситуацию Авдеев.
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Он отметил, что губернатор региона поддержал позицию министра культуры по разрешению конфликта в театре.
"Я надеюсь, это ставит в конфликте окончательную точку, и мы будем уже с новым художественным руководителем и с новым директором готовиться к новому сезону. Все, что возможно с нашей стороны, чтоб поддержать вновь назначенных руководителей, чтоб поддержать труппу, мы сделаем, безусловно, мы понимаем происходящий процесс", - заверил Авдеев.
Собеседник агентства подчеркнул, что подготовка к новому сезону, который станет юбилейным для театра (в 2020 году ему исполнится 270 лет), должна пройти максимально комфортно.
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КультураТеатр драмы имени Федора ВолковаЯрославль
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