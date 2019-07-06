Ярославские власти поддержат труппу театра имени Волкова

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Руководство Ярославской области готово поддержать труппу театра имени Федора Волкова, оставшуюся без худрука и директора, и помочь освоиться на новом месте назначенным руководителям театра, чтобы подготовка к новому сезону прошла максимально комфортно, сообщил РИА Новости в субботу зампред регионального правительства Максим Авдеев.
Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива ярославского театра имени Волкова, который обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе, между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли. В пятницу министр культуры РФ сообщил журналистам, что по итогам совещания директор театра освобожден от занимаемой должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.
По словам Авдеева, конфликт руководства театра был "объектом пристального внимания" властей.
"Для нас это далеко не безразлично, поскольку Волковский театр для Ярославской области крайне значимый объект. Конечно, то, что происходило в театре, - это внутренние разногласия между директором и художественным руководителем. В какой-то момент стало понятно, что они не настолько быстро идут к согласию, чтобы подготовиться к следующему сезону, и это вызывало определенные проблемы", - прокомментировал ситуацию Авдеев.
Он отметил, что губернатор региона поддержал позицию министра культуры по разрешению конфликта в театре.
"Я надеюсь, это ставит в конфликте окончательную точку, и мы будем уже с новым художественным руководителем и с новым директором готовиться к новому сезону. Все, что возможно с нашей стороны, чтоб поддержать вновь назначенных руководителей, чтоб поддержать труппу, мы сделаем, безусловно, мы понимаем происходящий процесс", - заверил Авдеев.
Собеседник агентства подчеркнул, что подготовка к новому сезону, который станет юбилейным для театра (в 2020 году ему исполнится 270 лет), должна пройти максимально комфортно.