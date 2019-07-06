Зеленский назначил губернатора Львовской области

КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил губернатором Львовской области Маркияна Мальского, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича председателем Львовской областной государственной администрации", - говорится в указе.
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Также другим указом президент освободил Ростислава Замлинского от временного исполнения обязанностей губернатора области.
В субботу в здании Львовского национального университета имени Ивана Франко президент Украины представил нового губернатора области, отметив, что главными задачами Мальского являются помощь в возвращении трудовых мигрантов на Украину и помощь им в развитии бизнеса. Еще одной основной задачей является борьба с контрабандой в регионе. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Маркиян Мальский - адвокат, кандидат юридических наук. Был почетным консулом Австрии во Львове.
Ранее пресс-служба президента сообщала, что Зеленский в субботу представит губернаторов Львовской и Закарпатской областей.