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РИА Новости

Минобороны усилит группировку Вооруженных сил в Тулуне

Вчера, 12:06
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 4 июля 2019
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 4 июля 2019
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл в Тулун Иркутской области для оценки обстановки и принял решение усилить группировку ВС РФ, работающую над ликвидацией последствий наводнения в регионе.
"Мы усиливаем группировку, планируем перебросить дополнительную технику и усилить личный состав для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия", - сказал Булгаков.
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Как уточнил замминистра, для этих целей в высшую степень готовности приведен механизированный батальон железнодорожной бригады, который прибудет в Тулун в воскресенье.
"Также прибудет группировка с 15-ю самосвалами, четырьмя бульдозерами и четырьмя экскаваторами, приедут грейдеры и катки", - сказал Булгаков.
Кроме того, замминистра пообещал восстановить дороги в пострадавших районах города и уточнил, что с последствиями стихии будут бороться более 1,5 тысячи военнослужащих.
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Военные приступили к ликвидации последствий паводка в Иркутской области 5 июля. Для этих целей в регион дополнительно переброшены более 10 единиц спецтехники - самосвалы, грейдеры и экскаваторы.
Режим ЧС сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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