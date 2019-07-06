Минобороны усилит группировку Вооруженных сил в Тулуне

Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 4 июля 2019

ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл в Тулун Иркутской области для оценки обстановки и принял решение усилить группировку ВС РФ, работающую над ликвидацией последствий наводнения в регионе.

"Мы усиливаем группировку, планируем перебросить дополнительную технику и усилить личный состав для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия", - сказал Булгаков.

Как уточнил замминистра, для этих целей в высшую степень готовности приведен механизированный батальон железнодорожной бригады, который прибудет в Тулун в воскресенье.

"Также прибудет группировка с 15-ю самосвалами, четырьмя бульдозерами и четырьмя экскаваторами, приедут грейдеры и катки", - сказал Булгаков.

Кроме того, замминистра пообещал восстановить дороги в пострадавших районах города и уточнил, что с последствиями стихии будут бороться более 1,5 тысячи военнослужащих.

Военные приступили к ликвидации последствий паводка в Иркутской области 5 июля. Для этих целей в регион дополнительно переброшены более 10 единиц спецтехники - самосвалы, грейдеры и экскаваторы.