Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T11:47Z
https://ria.ru/20190706/1556270009.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155619/29/1556192912_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_4d68d5371a4028b519e2024908e64ba2.jpg
РИА Новости

Пострадавшим от паводка в Приангарье сельхозпроизводителям выделят субсидии

Вчера, 11:47
751
© РИА Новости / Светлана ЗадераПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
© РИА Новости / Светлана Задера
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл – РИА Новости. Бюджету Иркутской области будет предоставлена субсидия на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на на уплату процентов по кредитам, рассказал на правкомиссии вице-премьер Виталий Мутко.
"Также будет предоставлена субсидия бюджету Иркутской области на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам (займам) и лизинговые платежи, а также оказания поддержки в проведении работ, направленных на восстановление посевных площадей", - сказал Мутко.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область
Вчера, 10:15
Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
210001
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоИркутская областьЭкономика
Рекомендуем
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперт оценил слова французского экономиста о "Северном потоке — 2"
РИА
Новости
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Рогозин рассказал о разработке спутника "Ангосат-2"
Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область
Мутко рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта Мечтай со мной Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения
Лента
новостей
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы, возникшие в результате подтопления в Иркутской области. 6 июля 2019
Тульские спасатели ликвидируют последствия наводнения в Иркутской области
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Минобороны назвало сроки ликвидации последствий паводка в Иркутской области
ПА ОБСЕ отклонила смягчающую антироссийские формулировки резолюции поправку
Запуск ракеты Воевода
Рогозин рассказал, как ракету "Воевода" можно применять на "гражданке"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Финальная стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Цуканов 8 июля примет кадровое решение по обвиняемому в госизмене Воробьеву
Вид на Гурзуф
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Квартал Красных фонарей в Амстердаме
Мэр Амстердама выступил за закрытие заведений в квартале красных фонарей
Прохожий у здания Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось
Председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев
Игрок "Сборной РУДН" прокомментировал выдвижение Тарбаева в сенаторы
Российский рубли и евро
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,66 рубля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В СФ прокомментировали повышение Ираном уровня обогащения урана
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Лента новостейМолния