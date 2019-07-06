Пострадавшим от паводка в Приангарье сельхозпроизводителям выделят субсидии

ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл – РИА Новости. Бюджету Иркутской области будет предоставлена субсидия на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на на уплату процентов по кредитам, рассказал на правкомиссии вице-премьер Виталий Мутко.

"Также будет предоставлена субсидия бюджету Иркутской области на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам (займам) и лизинговые платежи, а также оказания поддержки в проведении работ, направленных на восстановление посевных площадей", - сказал Мутко.