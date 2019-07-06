Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T15:16Z
https://ria.ru/20190706/1556269920.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155528/70/1555287024_0:0:2922:1644_1036x0_80_0_0_af3bd303c9256bb69360b4f3e1f97dde.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил слова французского экономиста о "Северном потоке — 2"

Вчера, 11:43
17845
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT слова бывшего сотрудника Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьяна Кошара о "Северном потоке — 2".
Ранее Кошар заявил, что, если Россия прекратит транзит газа через Украину, страны Европы столкнутся с серьезным "газовым кризисом" уже следующей зимой. По словам экономиста, "Северный поток — 2" имеет неоспоримые экономические преимущества и способен стать альтернативным и более надежным маршрутом поставок российского газа на случай окончания транзита через Украину.
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Вчера, 04:18
Французский эксперт рассказал о важности "Северного потока — 2" для Европы
Брутер отметил, что проблема с транзитом может быть разрешена только после того, как президент Украины Владимир Зеленский окончательно оформит свой приход к власти и создаст свое правительство.
"Ситуация будет принципиально другой, и намеченные на сентябрь переговоры будут другими. Если Украина столкнется с определенным давлением со стороны Европы и будет настроена определенным конструктивным образом, то контракт будет продлен", — пояснил эксперт.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Определенности с дальнейшими перспективами поставок и транзита пока нет. Пока не назначена и дата следующего раунда трехсторонних переговоров в формате Россия — Украина — ЕС о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию.
781139210
Обсудить 6
Северный поток-2ФранцияРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Газовый кризис в Европе уже был в начале 2009-го, когда перед этим Украина отказалась от закупок по льготной цене и ей назначили европейскую цену от которой у незалежных глаза на лоб вылезли и они начали воровать, чем и создали кризис, так как кормушку вообще перекрыли. Но Европу по всей видимости это ничему не научило и они продолжают поддерживать воришек.
6 июля, 12:28
Сильвестр Ярославский
910000
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
РИА
Новости
Фрагмент створки головного обтекателя РН Союз-2, обнаруженный в Алданском районе Республики Саха
В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Лента
новостей
На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек
Телеведущий Максим Галкин
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Цуканов 8 июля примет кадровое решение по обвиняемому в госизмене Воробьеву
Телеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Утечка нефти в Калифорнии, США
"Это катастрофа": сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
Американский журналист Джефф Опдайк
Американский журналист восхитился Крымом
Запуск ракеты Воевода
Рогозин рассказал, как ракету "Воевода" можно применять на "гражданке"
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
ПА ОБСЕ отклонила смягчающую антироссийские формулировки резолюции поправку
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В СФ прокомментировали повышение Ираном уровня обогащения урана
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Лента новостейМолния