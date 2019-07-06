Эксперт оценил слова французского экономиста о "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT слова бывшего сотрудника Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьяна Кошара о "Северном потоке — 2".

Ранее Кошар заявил, что, если Россия прекратит транзит газа через Украину, страны Европы столкнутся с серьезным "газовым кризисом" уже следующей зимой. По словам экономиста, "Северный поток — 2" имеет неоспоримые экономические преимущества и способен стать альтернативным и более надежным маршрутом поставок российского газа на случай окончания транзита через Украину.

Брутер отметил, что проблема с транзитом может быть разрешена только после того, как президент Украины Владимир Зеленский окончательно оформит свой приход к власти и создаст свое правительство.

"Ситуация будет принципиально другой, и намеченные на сентябрь переговоры будут другими. Если Украина столкнется с определенным давлением со стороны Европы и будет настроена определенным конструктивным образом, то контракт будет продлен", — пояснил эксперт.