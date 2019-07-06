Мутко рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Иркутской области

Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область

Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область

© предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область

ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл - РИА Новости. Почти 20 тысяч пострадавших от подтопления в Иркутской области получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, рассказал на правкомиссии вице-премьер Виталий Мутко.

"Единовременная матпомощь - по 10 тысяч рублей - уже выплачена 19822 жителям, 198,2 миллиона рублей", - заявил Мутко.

По словам вице-премьера, необходимо предусмотреть завершение строительства очистных сооружений в Нижнеудинске, а также проработать вопросы благоустройства городов и населенных пунктов, оказавшихся в зоне затопления.