Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T11:39Z
https://ria.ru/20190706/1556269855.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155626/98/1556269841_0:26:1001:589_1036x0_80_0_0_e1b5bd0921cd048a3b336ec815609de5.jpg
РИА Новости
Тульская область

В Ясной Поляне открылся театральный фестиваль "Толстой"

Вчера, 11:39
331
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тульской областиВ Ясной Поляне открылся театральный фестиваль "Толстой"
В Ясной Поляне открылся театральный фестиваль Толстой
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
ТУЛА, 6 июл — РИА Новости. Международный театральный фестиваль "Толстой" открылся в музее-усадьбе русского писателя "Ясная Поляна" в Тульской области, он проходит в регионе уже в четвертый раз, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Фестиваль "Толстой" – яркое культурное событие не только для Тульской области, но и для всей России. Для региона большая честь, что в Год театра он стал одним из ключевых мероприятий в федеральном плане министерства культуры", - сказал губернатор области Алексей Дюмин.
По его словам, фестиваль развивается, в этом году в нем принимают участие особенно много тульских театров.
"В ближайшие три дня нас ждут интересные творческие встречи и яркие постановки – как традиционные, так и экспериментальные. Уверен, что в этом году фестиваль пройдет красочно и увлекательно", – отметил глава региона.
Фестиваль открыл спектакль "Анна Каренина" в классической постановке театра "София" из Болгарии. В фестивальной программе также спектакль экспериментальной формы "АННА: ЛЮБОЛЬ" театра из Латвии Ģertrūdes Ielas Teātris, "Хаджи-Мурат" – Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума.
"Для детей и подростков подготовлена специальная программа: квест "Война и мир", саунд-драма "Детство" и программа под названием "Прогулки с Толстым". Также будет показана единственная кукольная постановка – спектакль "Гусенок" из репертуара Тульского государственного театра кукол", - сказал собеседник агентства.
По его словам, фестиваль посетит английская писательница и профессиональный стендап-комик Вив Гроскоп, которая представит тульской публике свою книгу "Саморазвитие по Толстому".
Завершится фестиваль 7 июля на главной сцене фестиваля в Ясной Поляне спектаклем о тотальной нелюбви "Каренины" режиссера Евгения Маленчева (Тульский академический театр драмы).
100001
Обсудить 1
Тульская областьЛев Толстой (писатель)Ясная Поляна
Рекомендуем
Квартал Красных фонарей в Амстердаме
Мэр Амстердама выступил за закрытие заведений в квартале красных фонарей
РИА
Новости
Ярославские власти поддержат труппу театра имени Волкова
Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта Мечтай со мной Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил губернатора Львовской области
Лента
новостей
Военнослужащие почетного караула на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море. 6 июля 2019
В Петербурге началась закрытая церемония похорон погибших подводников
Чимеевская икона Божией Матери
Эксперт оценил состояние пострадавшей в пожаре на Кузбассе иконы Богоматери
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперт оценил слова французского экономиста о "Северном потоке — 2"
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 4 июля 2019
Минобороны усилит группировку Вооруженных сил в Тулуне
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
Пострадавшим от паводка в Приангарье сельхозпроизводителям выделят субсидии
Федор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете Летающая Лаборатория
Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия может стать мировым центром "мягкой силы", заявил Клинцевич
Сангаджи Тарбаев
Звезду команды КВН "Сборная РУДН" выдвинут в сенаторы от Калмыкии
Участник празднования Ивана Купалы в общине родноверов в Калужской области
"Очень красивые обряды". Как отмечали Ивана Купалу на самом деле
В Калининградской области нашли тело пропавшей на пляже девочки
Участницы барабанного шоу в рамках акции Ночь музеев во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре.
Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В СФ прокомментировали повышение Ираном уровня обогащения урана
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Лента новостейМолния