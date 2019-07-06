В Ясной Поляне открылся театральный фестиваль "Толстой"

ТУЛА, 6 июл — РИА Новости. Международный театральный фестиваль "Толстой" открылся в музее-усадьбе русского писателя "Ясная Поляна" в Тульской области, он проходит в регионе уже в четвертый раз, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"Фестиваль "Толстой" – яркое культурное событие не только для Тульской области, но и для всей России. Для региона большая честь, что в Год театра он стал одним из ключевых мероприятий в федеральном плане министерства культуры", - сказал губернатор области Алексей Дюмин.

По его словам, фестиваль развивается, в этом году в нем принимают участие особенно много тульских театров.

"В ближайшие три дня нас ждут интересные творческие встречи и яркие постановки – как традиционные, так и экспериментальные. Уверен, что в этом году фестиваль пройдет красочно и увлекательно", – отметил глава региона.

Фестиваль открыл спектакль "Анна Каренина" в классической постановке театра "София" из Болгарии. В фестивальной программе также спектакль экспериментальной формы "АННА: ЛЮБОЛЬ" театра из Латвии Ģertrūdes Ielas Teātris, "Хаджи-Мурат" – Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума.

"Для детей и подростков подготовлена специальная программа: квест "Война и мир", саунд-драма "Детство" и программа под названием "Прогулки с Толстым". Также будет показана единственная кукольная постановка – спектакль "Гусенок" из репертуара Тульского государственного театра кукол", - сказал собеседник агентства.

По его словам, фестиваль посетит английская писательница и профессиональный стендап-комик Вив Гроскоп, которая представит тульской публике свою книгу "Саморазвитие по Толстому".