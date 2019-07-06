Военные перебросили в Иркутскую область 63 машины для помощи населению

Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Военные перебросили еще 63 единицы техники для дезинфекции иркутского города Тулун и помощи населению, сообщает в субботу Центральный военный округ (ЦВО).

"Военнослужащие усилили группировку для помощи населению города Тулун Иркутской области, который наиболее сильно пострадал от паводка. В населенный пункт из Забайкалья и других регионов Сибири переброшены 63 машины, из них 14 авторазливочных станций АРС-14 объемом 2,5 тонны для дезинфекции, прицепы и внедорожники", - говорится в сообщении.

Также в пострадавшую от наводнения Иркутскую область прибыли 16 авторазливочных станций для раздачи технической воды, благодаря этому увеличится подача воды на 40 тонн.

Всего в зону бедствия в Иркутской области направлены около тысячи военнослужащих, из них более 600 из Центрального военного округа, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Военные участвуют в расчистке затронутых паводком районов, задействованы в мониторинге биологической обстановки, оказывают медицинскую помощь и эвакуируют пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействованы два расчета беспилотников. Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун, уточняет ЦВО.