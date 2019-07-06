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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 11:15
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенное здание мечети в провинции Хама
Разрушенное здание мечети в провинции Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Разрушенное здание мечети в провинции Хама. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала один случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Хама – 16, Алеппо – один, Идлиб – один", - говорится в сообщении.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
5 июля, 13:03
В ООН надеются, что Россия и Турция помогут стабилизации в Идлибе
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались, их 2527. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииМинистерство обороны РФСирия
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