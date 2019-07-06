В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала один случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 18, Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала один случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Хама – 16, Алеппо – один, Идлиб – один", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.