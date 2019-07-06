Главком ВМФ прибыл на похороны подводников в Петербурге

Люди у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Люди у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов прибыл на церемонию похорон подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море, в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Также на похороны прибыл замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, врио главы Петербурга Александр Беглов, представители городских властей, члены командования ВМФ с красными гвоздиками в руках, родственники погибших.

Ранее было принято решение о том, что все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск".

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.