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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Главком ВМФ прибыл на похороны подводников в Петербурге

Вчера, 11:11
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Люди у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов прибыл на церемонию похорон подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море, в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Также на похороны прибыл замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, врио главы Петербурга Александр Беглов, представители городских властей, члены командования ВМФ с красными гвоздиками в руках, родственники погибших.
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Ранее было принято решение о том, что все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск".
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.
Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныОбщество
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