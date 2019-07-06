МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Сообщается, что цель концепции – обеспечение системного подхода к поддержке волонтерства. Концепцией предусматривается развитие всесторонней поддержки деятельности по привлечению волонтёров к работе в учреждениях социального обслуживания, образования, здравоохранения, помощи при ЧС.

Уточняется, что план состоит из семи разделов, которыми предусматривается совершенствование нормативного правового регулирования в сфере волонтёрства. Также реализация концепции будет способствовать развитию добровольчества и расширению поддержки со стороны НКО.