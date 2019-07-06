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РИА Новости

Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства

10:42
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Татьяна Голикова
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Сообщается, что цель концепции – обеспечение системного подхода к поддержке волонтерства. Концепцией предусматривается развитие всесторонней поддержки деятельности по привлечению волонтёров к работе в учреждениях социального обслуживания, образования, здравоохранения, помощи при ЧС.
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Уточняется, что план состоит из семи разделов, которыми предусматривается совершенствование нормативного правового регулирования в сфере волонтёрства. Также реализация концепции будет способствовать развитию добровольчества и расширению поддержки со стороны НКО.
"Концепция развития волонтёрства в РФ до 2025 года утверждена распоряжением правительства от 27 декабря 2018 года №2950-р. План утверждён заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой", - говорится в документе.
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Татьяна ГоликоваОбщество
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