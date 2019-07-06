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РИА Новости

"Плод любви Калифорнии и Ирландии". Журналист из США восхитился Крымом

10:34
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© Фото : страница Jeff Opdyke в InstargamАмериканский журналист Джефф Опдайк
Американский журналист Джефф Опдайк
© Фото : страница Jeff Opdyke в Instargam
Американский журналист Джефф Опдайк. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет это тем, что ему очень понравилось это место и он хотел поделиться своими впечатлениями, но с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание, чего он не ожидал.
"Я подумал, что это место (Крым – ред.) особенно, на удивление, красиво. И я решил предложить материал об этой уникальной части мира, о которой, как я думал, путешественникам понравится почитать. Но это приняло совершенно неожиданный политический угол, и это досадно", - рассказал он РИА Новости.
По его словам, обычная история о туризме обрела политическое звучание, в то время как "путешествия должны быть выше политики". Опдайк сейчас живет в Чехии, откуда ездит по другим странам и пишет о них, хотя основная часть его работы посвящена финансам и инвестициям. Материал о Крыме стал его первой статьей для Los Angeles Times.

Cоветы туристам

В статье под заголовком "Крым – это неожиданная красота, сталкивающаяся с нерешенными историческими вопросами", опубликованной 23 июня, Опдайк дает советы потенциальным туристам на основании своих пяти поездок в этот российский регион.
Он кратко пересказывает историю Крыма до присоединения его к России, называя это отторжением полуострова, и предупреждает, что въезд туда с российской территории грозит уголовным преследованием на Украине, что может повлечь запрет на въезд в эту страну или тюремное заключение. Кроме того, автор напоминает о непризнании Крыма российской территорией западными странами и что госдепартамент США не рекомендует посещать этот регион.
При этом он пишет, что преимущественно русское население полуострова приветствовало возвращение в состав РФ, а высланные в свое время крымские татары – нет, и что крымчане "настаивают, что им лучше вне Украины, чем было пять лет назад, потому что новые инвестиции в инфраструктуру превратили Крым в самый быстро растущий экономический регион России". При этом, "российская оккупация" остается противоречивым вопросом среди мировых лидеров, отмечает журналист.
"Зачем же рекомендовать Крым как место для поездки с учетом заряженной политической ситуации? Я был там пять раз в этом году и считаю, что это живописная гостеприимная страна, которую должны увидеть больше людей с Запада, даже если кто-то из них изначально не испытывает желания подпитать экономику спорной территории своими туристическими долларами", - пишет Опдайк.
Он предлагает представить Крым "плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии" и рассказывает о его достопримечательностях. Текст описывает, как, куда и за какие деньги можно добраться, где можно остановиться, поесть, сколько стоят экскурсии, а также как можно сэкономить. Кроме того, даются практические советы, связанные с тем, что в Крыму не работают западные международные платежные системы. С учетом того, что Опдайк предлагает лететь через Москву в Симферополь, он рекомендует заранее запастись в российской столице необходимым количеством денег в рублях, а также иметь около 200 долларов наличными на всякий случай.

Без политики

"Я поехал в Крым как турист, потому что хочу увидеть как можно больше всего в мире", - поясняет Опдайк.
Он не высказал желания обсуждать эту тему статьи в деталях, однако что он имеет в виду под политизацией материала, можно понять из его переписки с несколькими пользователями с Украины в социальной сети LinkedIn. В частности, они обвинили его в том, что он подталкивает людей на преступление, рекомендуя поехать в Крым через Россию.
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"Я поехал туда сам как турист, законно, в соответствии с американским и международным законодательством, чтобы увидеть место, о котором я читал, когда ребенком изучал Вторую мировую войну … Если кто-то захочет последовать моему примеру, они знают, как это сделать. Если кто-то решит, что такое место, как Крым, не вписывается в их личную систему убеждений, пусть будет так", - пишет в ответ им Опдайк.
По его словам, он не вдается политику, это не входит в его задачи, а просто пишет о красивом месте, а путешествия должны сближать разные культуры.
"Вводя санкции, вы просто делаете хуже местному населению. Санкции против Ирана бьют по иранцам, но не делают особо ничего для смены режима. То же самое с Кубой. То же самое… выберите страну под санкциями. Я путешествую. Я рассказываю читателям о том, что представляет из себя место", - поясняет журналист.

Не Крымом единым

После этого критики обвинили его в написании заказного материала на деньги России, а газету назвали "коррумпированным СМИ".
"Никто ничего мне не платил за поездку в Крым или написание текста о Крыме. Я ездил сам, то есть оплатил 100% своих расходов на поездку, потому что мне нравится ездить по уникальным местам… Я предложил материал Los Angeles Times после по факту. Они точно не коррумпированные. Они не поддерживают Путина или Россию", - ответил на это Опдайк.
Он добавил, что именно издание дополнило материал так, чтобы он в полной мере отражал украинскую позицию. Сам же он, по его словам, только что вернулся из Ливана и собирается в скором времени в Грузию. Кроме того, он хотел бы посетить Азербайджан, Армению, Оман, Албанию, Намибию и другие страны.
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