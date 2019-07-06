Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье

Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область

Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область

© предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область

ТУЛУН (Иркутская область), 6 июл – РИА Новости. Около 8,5 миллиарда рублей потребуется на восстановление социальной инфраструктуры после паводка в Иркутской области, сказал журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

"Это сумма восстановления социальной инфраструктуры, инженерной, коммунальной. На всю социальную инфраструктуру - это где-то в районе 8,5 миллиарда рублей", - сказал Мутко.