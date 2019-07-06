В Москве в субботу выпадет до 10 миллиметров осадков

МОСКВА , 6 июл - РИА Новости. Примерно 13% от месячной нормы осадков (75 миллиметров) выпадет в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Основные осадки прошли в утренние часы, днём небольшое ослабление, а вечером новая волна дождей. Выпадет до 10 миллиметров осадков", - сообщил Тишковец.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что температура в Москве в субботу составит плюс 17-19 градусов, ожидаются кратковременные дожди и пониженное атмосферное давления.