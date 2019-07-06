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РИА Новости

В Москве в субботу выпадет до 10 миллиметров осадков

10:08
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА , 6 июл - РИА Новости. Примерно 13% от месячной нормы осадков (75 миллиметров) выпадет в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Основные осадки прошли в утренние часы, днём небольшое ослабление, а вечером новая волна дождей. Выпадет до 10 миллиметров осадков", - сообщил Тишковец.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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