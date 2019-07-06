Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T10:04Z
https://ria.ru/20190706/1556268681.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:04
141
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 24 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
4 июля, 15:18
В ДНР заявили, что с приходом Зеленского ситуация в Донбассе накалилась
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 23 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 120 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в селе Коминтерново на юге ДНР повреждено здание клуба, произошло возгорание церкви. В Докучаевске повреждено здание котельной и восемь домов.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 460 единиц", - добавили в ведомстве.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
001021
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР
Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
Лента
новостей
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов
Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область
Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
В Москве спасли двух человек после падения машины в Яузу
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
В Москве в субботу выпадет до 10 миллиметров осадков
В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны силовиков за сутки
Американский журналист Джефф Опдайк
"Плод любви Калифорнии и Ирландии". Журналист из США восхитился Крымом
Водолаз во время работы
В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими
Работники больницы устанавливают оборудование после сильного землетрясения в Южной Калифорнии в городе Риджкрест, 4 июля 2019
В Калифорнии несколько человек пострадали из-за землетрясения
Участницы барабанного шоу в рамках акции Ночь музеев во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре.
Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51В Иркутской области более 27 тысяч человек привили от гепатита А
10:42Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства
10:34"Плод любви Калифорнии и Ирландии". Журналист из США восхитился Крымом
10:30Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
10:30Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем
10:19Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения
10:17На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
10:15Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
10:14Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов
10:08В Москве в субботу выпадет до 10 миллиметров осадков
10:07В Москве спасли двух человек после падения машины в Яузу
10:04Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:59Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
09:57Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Приангарье
09:55Тела подводников доставили на Серафимовское кладбище в Петербурге
09:48Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
09:39Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:34Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР
09:27Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков
09:25В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
Лента новостейМолния