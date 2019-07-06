Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 24 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 23 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 120 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в селе Коминтерново на юге ДНР повреждено здание клуба, произошло возгорание церкви. В Докучаевске повреждено здание котельной и восемь домов.