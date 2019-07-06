Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В Сети появилось видео массового падения участников велогонки "Адская гора" (Mountain Of Hell) во французских Альпах.

Трехдневная велогонка проходила на курорте Ле Дез Альп с 28 по 30 июня. На заключительном этапе около 700 участников спускались с вершины, расположенной на высоте 3,4 тысячи метров над уровнем моря.

Склон оказался слишком крутым для нескольких велогонщиков. Упав, они спровоцировали массовый завал. На снегу оказались десятки велосипедистов, однако никто из них серьезно не пострадал.