Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Приангарье

"Сегодня все генеральные планы населенных пунктов, городов должны иметь особые зоны... Если они имеются, то это зоны, так называемого подтопления. Вот в этих зонах подтопления мы не можем строить жилье. Мы не можем строить жилье, чтобы через какое-то время его опять смыло. Пожалуйста, вот определитесь, главы муниципалитетов, городов, представители правительства, скорректируйте все свои генеральные планы городов, населенных пунктов с точки зрения градостроительного вопроса ", - рассказал Мутко на заседании правкомиссии.