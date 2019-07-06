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РИА Новости

Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

09:48
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© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкДворец бракосочетания № 1
Дворец бракосочетания № 1
© РИА Новости / Антон Белицкий
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За первые четыре месяца 2019 года в России было расторгнуто 184,2 тысячи браков. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6). Тройку замыкает Ненецкий автономный округ (4,5).
Также довольно много браков расторгнуто в Мурманской (4,3) и Белгородской (4,3) областях.
Наименьшее количество разводов зарегистрировано в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).
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Республика ИнгушетияРеспублика КарелияЧеченская республикаБелгородская областьНенецкий АОРоссияМурманская областьСеверная ОсетияДагестанКабардино-БалкарияОбщество
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