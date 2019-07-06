Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За первые четыре месяца 2019 года в России было расторгнуто 184,2 тысячи браков. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6). Тройку замыкает Ненецкий автономный округ (4,5).
Также довольно много браков расторгнуто в Мурманской (4,3) и Белгородской (4,3) областях.
Наименьшее количество разводов зарегистрировано в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).