Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6). Тройку замыкает Ненецкий автономный округ (4,5).

Также довольно много браков расторгнуто в Мурманской (4,3) и Белгородской (4,3) областях.