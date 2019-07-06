Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики утром в субботу обстреляли из минометов детскую площадку в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 08.20 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по направлению Дзержинск (под контролем Киева – Прим. ред.) - Горловка с применением минометов калибром 120 миллиметров, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Зафиксировано прямое попадания боеприпаса на территорию детской игровой площадки", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.