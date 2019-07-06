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РИА Новости

Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР

09:34
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики утром в субботу обстреляли из минометов детскую площадку в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 08.20 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по направлению Дзержинск (под контролем Киева – Прим. ред.) - Горловка с применением минометов калибром 120 миллиметров, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Зафиксировано прямое попадания боеприпаса на территорию детской игровой площадки", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
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Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы УкраиныГорловкаВ мире
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