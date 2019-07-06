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РИА Новости

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков

09:27
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НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Тетю избитой в Ингушетии семилетней девочки, подозреваемую в истязаниях ребенка, проверят на употребление наркотиков, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиманов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
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"Сама тетя отрицает свою вину в произошедшем. Сотрудники правоохранительных органов уже направили ее в наркодиспансер, проверить, употребляет ли она психотропные вещества, потому что адекватный человек не смог бы довести ребенка до такого состояния", - приводит слова Чахкиевой пресс-служба главы региона.
Детский омбудсмен также отметила, что девочка, несмотря на перенесенное, ведет себя очень ласково, тянется к людям, со всеми общается.
"По словам омбудсмена, семья, в которой проживала девочка, не имела постоянного места жительства, поэтому не состояла в списках органов опеки как малообеспеченная. По этой же причине девочки не было в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - уточняет пресс-служба.
Девочку доставили в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Сам Рошаль сказал, что у девочки серьезное повреждение правой руки и нет гарантий, что обойдется без ампутаций. В то же время он заверил, что у них есть все необходимое для лечения.
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Леонид РошальИнгушетияПроисшествия
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