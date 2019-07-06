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РИА Новости

В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"

09:25
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© Фото : минэкологии республики Саха (Якутия)Фрагмент створки головного обтекателя РН "Союз-2", обнаруженный в Алданском районе Республики Саха
Фрагмент створки головного обтекателя РН Союз-2, обнаруженный в Алданском районе Республики Саха
© Фото : минэкологии республики Саха (Якутия)
Фрагмент створки головного обтекателя РН "Союз-2", обнаруженный в Алданском районе Республики Саха
ЯКУТСК, 6 июл — РИА Новости. В двух районах Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя "Союз-2.1б", сообщает пресс-служба республиканского Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.
"Вчера был осуществлен визуальный осмотр согласно координатам, зафиксированным радарными установками. Фрагменты обнаружены в густой чаще лесов. Очагов возгорания не обнаружено. Поисковые работы будут продолжены с понедельника", — приводит ведомство слова старшего госинспектора Алданского комитета экологического надзора Петра Иванова.
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Поиски в районах падения отработавших ступеней ракеты велись с вертолета. В Алданском районе найдены два фрагмента створки головного обтекателя, а в Вилюйском улусе — три фрагмента второй ступени.
Экологи взяли пробы в местах падения фрагментов. Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры готовятся вывезти обломки.
Накануне ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный. Она доставила на орбиту метеорологический спутник "Метеор-М"и 32 малых аппарата — российские "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат", спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, а также университетские аппараты из Швеции, Франции, Эстонии и Эквадора.
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