В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"

ЯКУТСК, 6 июл — РИА Новости. В двух районах Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя "Союз-2.1б", сообщает пресс-служба республиканского Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"Вчера был осуществлен визуальный осмотр согласно координатам, зафиксированным радарными установками. Фрагменты обнаружены в густой чаще лесов. Очагов возгорания не обнаружено. Поисковые работы будут продолжены с понедельника", — приводит ведомство слова старшего госинспектора Алданского комитета экологического надзора Петра Иванова.

Поиски в районах падения отработавших ступеней ракеты велись с вертолета. В Алданском районе найдены два фрагмента створки головного обтекателя, а в Вилюйском улусе — три фрагмента второй ступени.

Экологи взяли пробы в местах падения фрагментов. Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры готовятся вывезти обломки.