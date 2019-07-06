В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими

Водолаз во время работы. Архивное фото

Водолаз во время работы

ЯКУТСК, 6 июл – РИА Новости. Спасатели-водолазы обнаружили в реке в Якутске машину с двумя погибшими, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.

В субботу в 202 микрорайоне города Якутска на акватории реки Лена обнаружена машина с двумя погибшими.

"На месте работают три спасателя-водолаза. Произвели обследование дна. Обнаружили машину с двумя погибшими. Доставлены на берег. Ведутся работы по подъему автомобиля. Личности погибших и обстоятельства трагедии устанавливаются полицией", - доложили в пресс-службе.

Правоохранительные органы также прокомментировали инцидент.