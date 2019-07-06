В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими

ЯКУТСК, 6 июл – РИА Новости. Спасатели-водолазы обнаружили в реке в Якутске машину с двумя погибшими, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.
В субботу в 202 микрорайоне города Якутска на акватории реки Лена обнаружена машина с двумя погибшими.
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"На месте работают три спасателя-водолаза. Произвели обследование дна. Обнаружили машину с двумя погибшими. Доставлены на берег. Ведутся работы по подъему автомобиля. Личности погибших и обстоятельства трагедии устанавливаются полицией", - доложили в пресс-службе.
Правоохранительные органы также прокомментировали инцидент.
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"Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Якутское" установлена личность владельца автомашины с двумя погибшими на акватории 202 микрорайона. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий и поиск близких погибших для прохождения процедуры опознания", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России по Якутии.