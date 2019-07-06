В Иркутской области около тысячи человек остаются без света из-за паводка

Устранение последствий подтопления в городе Тулун в Иркутской области

Устранение последствий подтопления в городе Тулун в Иркутской области

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более одной тысячи человек остаются без электроснабжения в зоне паводка в Иркутской области, сообщается на сайте Минэнерго.

Ранее сообщалось, что электроснабжения лишены около восьми тысяч человек.

"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в пяти населенных пунктах Нижнеудинского и Тулунского районов - около 1155 человек, социально значимые объекты – пять", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийно-восстановительными работами занимаются 22 бригады.