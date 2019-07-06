Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T08:42Z
https://ria.ru/20190706/1556267835.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155146/85/1551468522_0:146:3072:1874_1036x0_80_0_0_fd80d0c3b8ebc522b3fce277cd4176dd.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" в море

08:42
1907
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосатка из "китовой тюрьмы"
Косатка из китовой тюрьмы
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Косатка из "китовой тюрьмы". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) опубликовал видео перевозки и выпуска первой партии косаток и белух.
Первую партию морских животных, состоящую из двух косаток и шести белух, выпустили в Охотское море 27 июня. Экологи из общественных организаций заявляли о непрозрачности действий ВНИРО при транспортировке и выпуске косаток и белух, на что во ВНИРО обещали показать видео выпуска.
ВНИРО опубликовал смонтированное видео в своем аккаунте в Instagram. На нем видно перемещение грузовых машин, погрузка контейнеров на судно и перевозка животных в ваннах на судне по Амуру. Также ВНИРО показал кадры погрузки животных с помощью специальных гамаков и плавающих косаток.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
4 июля, 19:07
Следующую партию косаток выпустят из "китовой тюрьмы" через две недели
2000001
Обсудить 1
ВладивостокОбщество
Рекомендуем
Телеведущий Максим Галкин
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
РИА
Новости
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Французский эксперт рассказал о преимуществах "Северного потока — 2"
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Федор Конюхов на самолете Летающая Лаборатория
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Лента
новостей
Samsung Galaxy S9
Специалисты предупредили о новом мошенническом приложении для Android
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область
Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
Пассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду. Архивное фото
В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов
Работники больницы устанавливают оборудование после сильного землетрясения в Южной Калифорнии в городе Риджкрест, 4 июля 2019
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1
Американский журналист Джефф Опдайк
"Плод любви Калифорнии и Ирландии". Журналист из США восхитился Крымом
Утечка нефти в Калифорнии, США
"Это катастрофа": сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Подача документов в приемной комиссии университета. Архивное фото
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
Здание Банка России в Москве
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства
10:34"Плод любви Калифорнии и Ирландии". Журналист из США восхитился Крымом
10:30Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
10:30Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем
10:19Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения
10:17На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
10:15Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
10:14Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов
10:08В Москве в субботу выпадет до 10 миллиметров осадков
10:07В Москве спасли двух человек после падения машины в Яузу
10:04Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:59Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
09:57Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Приангарье
09:55Тела подводников доставили на Серафимовское кладбище в Петербурге
09:48Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
09:39Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:34Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР
09:27Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков
09:25В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
09:25В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими
Лента новостейМолния