Опубликовано видео выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" в море

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) опубликовал видео перевозки и выпуска первой партии косаток и белух.

Первую партию морских животных, состоящую из двух косаток и шести белух, выпустили в Охотское море 27 июня. Экологи из общественных организаций заявляли о непрозрачности действий ВНИРО при транспортировке и выпуске косаток и белух, на что во ВНИРО обещали показать видео выпуска.

ВНИРО опубликовал смонтированное видео в своем аккаунте в Instagram. На нем видно перемещение грузовых машин, погрузка контейнеров на судно и перевозка животных в ваннах на судне по Амуру. Также ВНИРО показал кадры погрузки животных с помощью специальных гамаков и плавающих косаток.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.