СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Максим Галкин оказался самым дорогим российским юмористом. Об этом пишет газета Максим Галкин оказался самым дорогим российским юмористом. Об этом пишет газета "Комсомольская правда" , получившая сведения о гонорарах артистов этого жанра.

Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей). За ним следует Александр Ревва, его гонорар составит два миллиона рублей. Юлия Михалкова выступит за 12 тысяч евро (858 тысяч рублей).

Выступление Евгения Петросяна обойдется в 700 тысяч рублей, артистов из "Кривого зеркала" – 150-350 тысяч рублей, выпускников "Аншлага" – 200 – 400 тысяч рублей.

Чаще всего таких артистов приглашают в качестве ведущих, но они также могут дать небольшое сольное выступление на 30-40 минут.