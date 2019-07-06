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РИА Новости

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

08:45
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Максим Галкин оказался самым дорогим российским юмористом. Об этом пишет газета "Комсомольская правда", получившая сведения о гонорарах артистов этого жанра.
Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей). За ним следует Александр Ревва, его гонорар составит два миллиона рублей. Юлия Михалкова выступит за 12 тысяч евро (858 тысяч рублей).
Писатель-сатирик Михаил Задорнов
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Выступление Евгения Петросяна обойдется в 700 тысяч рублей, артистов из "Кривого зеркала" – 150-350 тысяч рублей, выпускников "Аншлага" – 200 – 400 тысяч рублей.
Чаще всего таких артистов приглашают в качестве ведущих, но они также могут дать небольшое сольное выступление на 30-40 минут.
Также можно пригласить на свой праздник целый коллектив, например "Уральские пельмени" (от полутора до двух миллионов рублей) или Comedy Woman (примерно два миллиона рублей). "Новые русские бабки" обойдутся в 500 тысяч рублей.
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Шоу-бизнесМаксим ГалкинЕвгений Петросян
Популярные комментарии
Я бы путина пригласил, он так здоровски про ракеты рассказывает...
6 июля, 09:29
Иван Рыжиков
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6 июля, 09:20
bbogdanoff.alek2016
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