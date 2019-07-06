Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T08:26Z
https://ria.ru/20190706/1556267656.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны силовиков за сутки

08:26
302
ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В пятницу Народная милиция ЛНР заявляла о девяти обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Смелое, Первомайск, Желобок, Золотое-5, Логвиново.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
000103
Обсудить 0
ЛНРВ мире
Рекомендуем
Работники больницы устанавливают оборудование после сильного землетрясения в Южной Калифорнии в городе Риджкрест, 4 июля 2019
В Калифорнии несколько человек пострадали из-за землетрясения
РИА
Новости
Работники больницы устанавливают оборудование после сильного землетрясения в Южной Калифорнии в городе Риджкрест, 4 июля 2019
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1
Федор Конюхов на самолете Летающая Лаборатория
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. 4 июля 2019
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек
Лента
новостей
Косатка из китовой тюрьмы
Опубликовано видео выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" в море
Клетка с собаками на фестивале собачьего мяса в городе Юйлинь, Китай
Кто и как спасает собак от мучительной смерти на празднике в Китае
Пассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду. Архивное фото
В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР
Во Владивостоке почтили память погибших в Баренцевом море подводников
Samsung Galaxy S9
Специалисты предупредили о новом мошенническом приложении для Android
Землетрясение в Калифорнии вызвало повреждения ряда зданий
Женщина держит флаг Великобритании во время акции за отмену закона об экстрадиции в Гонконге
Фантомные боли Британии по китайской колонии
В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей
Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
США готовы усиливать контакты с Китаем по проблеме Корейского полуострова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства
10:34"Плод любви Калифорнии и Ирландии". Журналист из США восхитился Крымом
10:30Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
10:30Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем
10:19Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения
10:17На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
10:15Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
10:14Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов
10:08В Москве в субботу выпадет до 10 миллиметров осадков
10:07В Москве спасли двух человек после падения машины в Яузу
10:04Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:59Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
09:57Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Приангарье
09:55Тела подводников доставили на Серафимовское кладбище в Петербурге
09:48Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
09:39Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:34Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР
09:27Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков
09:25В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
09:25В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими
Лента новостейМолния