В ЛНР заявили о семи обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В пятницу Народная милиция ЛНР заявляла о девяти обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Смелое, Первомайск, Желобок, Золотое-5, Логвиново.