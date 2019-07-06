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РИА Новости

В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов

07:56
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© AP Photo / Andy WongПассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина "Шоуду". Архивное фото
Пассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно прогнозу метеорологов, всю субботу в китайской столице ожидаются ливни с грозами, что уже достаточно сильно сказалось на расписании одного из наиболее загруженных аэропортов мира.
Аэропорт "Шоуду" с 00.00 до 23.59 субботы планировал принять 1995 рейсов и отправить 2021, из них 265 вылетов и 317 прилетов отменены.
По состоянию на 12.00 местного времени (7.00 мск) 30 прилетов задержаны, 131 отменен, также отменены 25 вылетов.
Согласно данным онлайн-табло, рейсы "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний" не затронуты и выполняются по расписанию. Отменены 2 рейса авиакомпании S7 – в Гуанчжоу и в Шанхай.
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