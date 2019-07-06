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РИА Новости

Вице-премьер Борисов отметил значимость верфи "Звезда" в условиях санкций

07:34
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗдание судостроительного комплекса "Звезда" в Большом Камне в Приморье
Здание судостроительного комплекса Звезда в Большом Камне в Приморье
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 6 июл - РИА Новости. Наличие судостроительного завода "Звезда" имеет особенную значимость в условиях антироссийской санкционной политики Запада, сообщил в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая совещание, посвященное ходу строительства судоверфи "Звезда" и судов на этом заводе.
"Наличие такой верфи имеет особую актуальность в условиях проводимой санкционной политики по отношению к нашей стране", - сказал Борисов, уточнив, что окончание строительства "Звезды" планируется на 2024 год.
По его словам, производственные мощности "Звезды" позволят строить суда практически любых типов, классов и назначений. "При этом основная специализация верфи - крупнотоннажные суда, в том числе суда-газовозы и объекты морской техники для обеспечения шельфовых проектов, строительство которых ранее в России не осуществлялось", - отметил вице-премьер.
Он сообщил, что участники совещания обсудят актуальные вопросы строительства судостроительного комплекса "Звезда", его загрузки, организации работ по строительству судов, в том числе по создании на его производственных мощностях современных судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ 2" и атомного ледокола "Лидер".
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Борисов отметил, что для обеспечения загрузки "Звезды" уже подписаны контракты с такими крупными заказчиками как "Роснефть", "Новатэк", "Совкомфлот" и "Газпром" на строительство 37 судов различных типов, в том числе на строительство пилотного судна-газовоза.
Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год. Верфь будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.
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Звезда (судоверфь)Правительство РФПриморский крайЭкономика
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