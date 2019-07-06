В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл - РИА Новости. Три организации Амурской области: ООО "Строительная компания "Мост", "Группа компаний промышленный регион Дальнего Востока" и "АмурМехТранс" - должны своим сотрудникам 13,7 миллиона рублей, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов заместителю Генпрокурора РФ Игорю Ткачеву на оперативном совещании по вопросам своевременной и полной оплаты труда.

"По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

ООО "Строительная компания "Мост" (город Белогорск) должна 118 сотрудникам 6,7 миллиона рублей. Как отметил Орлов, "задолженность имеет цикличный характер: погашается и вновь образуется с июля 2018 года". Причиной является отсутствие средств по договору с ОАО "РЖД" (по программе "Реконструкция объектов железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона"), по договору работы оплачиваются в течение 75 календарных дней после того, как их принял подрядчик. Для решения вопроса правительство Приамурья обратилось к подрядчику ОАО "РЖД" ООО "Бамстроймеханизация".

"На сегодня достигнута договоренность с ООО "УК Бамстроймеханизация" о выделении авансов на вновь начинаемых объектах, оплаты выполненных работ ранее сроков, предусмотренных действующими договорами строительного подряда/субподряда. Мы ожидаем частичное погашение задолженности по заработной плате. Организация будет находиться на личном контроле до полного погашения задолженности",- цитирует пресс-служба Орлова.

С "Группой компаний промышленный регион Дальнего Востока" работают следственные органы, руководитель предприятия дисквалифицирован на один год, задолженность перед 75 сотрудниками составляет 1,9 миллиона рублей, все работники уволены.

Компания "АмурМехТранс" - банкрот, она должна 85 сотрудникам 5 миллионов рублей, погашение долга возможно за счет продажи имущества должника, здесь работает конкурсный управляющий.