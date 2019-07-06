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РИА Новости

Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%

06:54
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
АШХАБАД, 6 июл - РИА Новости. Заработная плата и другие выплаты повысятся в Туркменистане на 10% с 1 января 2020 года, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Соответствующий указ на расширенном заседании туркменского правительства по итогам полугодия подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
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Президентский указ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из госбюджета. Также на 10% повышаются размеры пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.
Документ устанавливает базовую величину для определения минимального размера пенсий в размере 338 манатов, базовую величину для исчисления государственных пособий в размере 322 манатов, а также минимальный размер заработной платы в Туркменистане в размере 870 манатов. Официальный обменный курс в Туркменистане составляет 1 доллар США – 3,5 маната.
Также указ главы государства предписывает "увеличение размеров заработной платы обеспечить за счёт усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, задействования неиспользованных внутренних резервов".
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