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РИА Новости

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1

06:32
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© REUTERS / David McNewРаботники больницы устанавливают оборудование после сильного землетрясения в Южной Калифорнии в городе Риджкрест, 4 июля 2019
Работники больницы устанавливают оборудование после сильного землетрясения в Южной Калифорнии в городе Риджкрест, 4 июля 2019
© REUTERS / David McNew
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По информации СМИ, пострадали несколько человек.
Подземные толчки были зарегистрированы в 03:19 UTC (06:19 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг залегал на глубине десяти километров.
Геологическая служба США, со своей стороны, сообщает, что очаг залегал на глубине 0,9 километра.
Несколько зданий получили повреждения, около двух тысяч человек остались без света.
"Некоторые дома сместились, на фундаментах появились трещины, есть обрушения опорных стен. Один легкораненый, пожарные оказывают ему помощь", — говорится в твиттере пожарной службы округа Сан-Бернардино.
В аэропорту Лос-Анджелеса заявили, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.
Это второе землетрясение в Калифорнии за последние дни. Четвертого июля там зафиксировали толчки магнитудой 6,6. Эпицентр располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест, очаг залегал на глубине 8,7 километра.
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КалифорнияСШАВ мире
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Жаль не 9,6
6 июля, 06:35
Дмитрий Моисеев
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6 июля, 07:26
Coroner Lemur
1201000257
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