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РИА Новости

Уровень воды в реках Иркутской области продолжает снижаться

05:56
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖитель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. 4 июля 2019
Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. 4 июля 2019
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. 4 июля 2019
ИРКУТСК, 6 июл – РИА Новости. Уровень воды в реках Иркутской области снижается, сообщает региональное управление МЧС.
"Наблюдается уверенное понижение уровня воды на реках Белая, Ия, Уда, Бирюса. По состоянию на утро 6 июля уровень реки Ия в городе Тулуне составляет 574 сантиметра при критической отметке 700 сантиметров", — говорится в сообщении.
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Уровень воды в реке Иркут вблизи села Баклаши и города Иркутска остается ниже критических отметок.
В то же время в случае ливней в верховьях рек и на малых реках западных, центральных и южных районов возможно повышение уровня воды на 50 – 100 сантиметров.
В 14 пунктах временного размещения находятся 564 человека, из них 161 ребенок.

Наводнение в Приангарье

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. В зону бедствия попали 103 населенных пункта, где проживают более 33 тысяч человек. Всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.
Режим ЧС объявили в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.
По последним данным, погибли 22 человека, пропавшими без вести числятся 13 человек, госпитализированы более 400.
В среду Владимир Путин подписал указ о признании этого наводнения чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Также президент поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, подготовить план действий по восстановлению жилья и начать выплаты компенсаций.
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