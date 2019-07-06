Уровень воды в реках Иркутской области продолжает снижаться

Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. 4 июля 2019

Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. 4 июля 2019

ИРКУТСК, 6 июл – РИА Новости. Уровень воды в реках Иркутской области снижается, сообщает региональное управление МЧС.

"Наблюдается уверенное понижение уровня воды на реках Белая, Ия, Уда, Бирюса. По состоянию на утро 6 июля уровень реки Ия в городе Тулуне составляет 574 сантиметра при критической отметке 700 сантиметров", — говорится в сообщении.

Уровень воды в реке Иркут вблизи села Баклаши и города Иркутска остается ниже критических отметок.

В то же время в случае ливней в верховьях рек и на малых реках западных, центральных и южных районов возможно повышение уровня воды на 50 – 100 сантиметров.

В 14 пунктах временного размещения находятся 564 человека, из них 161 ребенок.

Наводнение в Приангарье

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. В зону бедствия попали 103 населенных пункта, где проживают более 33 тысяч человек. Всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.

Режим ЧС объявили в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

По последним данным, погибли 22 человека, пропавшими без вести числятся 13 человек, госпитализированы более 400.

В среду Владимир Путин подписал указ о признании этого наводнения чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Также президент поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, подготовить план действий по восстановлению жилья и начать выплаты компенсаций.