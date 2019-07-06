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РИА Новости

США готовы усиливать контакты с Китаем по проблеме Корейского полуострова

05:15
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. США готовы укреплять координацию с Китаем по проблеме Корейского полуострова, в свою очередь Пекин выступает в поддержку продолжения диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
"5 июля 2019 года заместитель министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэй провел телефонный разговор со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном, стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Корейском полуострове и по вопросу продвижения процесса политического урегулирования", - говорится в заявлении.
Сообщается, что "Бигэн проинформировал китайскую сторону об обстоятельствах недавней встречи лидеров США и КНДР в Пханмунджоме, а также подчеркнул, что США готовы усиливать контакты и координацию с Китаем по проблеме Корейского полуострова".
Ло Чжаохуэй в свою очередь отметил, что "активное взаимодействие соответствующих сторон в ближайшее время имеет большую значимость для процесса продвижения мирных переговоров".
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. 30 июня 2019
1 июля, 01:18
В КНДР назвали встречу Трампа и Ким Чен Ына "исторической" и "удивительной"
"Китай поддерживает продолжение диалога США и КНДР, надеется, что стороны будут продвигаться навстречу друг другу, следовать достигнутому лидерами двух стран консенсусу, возобновят как можно скорее консультации на рабочем уровне", - заявил замглавы МИД КНР.
Трамп и Ким Чен Ын встретились 30 июня, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Трамп заявил ранее, что договорился с Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков. Как указал американский лидер, будут созданы "специальные команды, которые выработают детали". По словам Трампа, команды начнут работать в течение двух-трех недель. Группой с американской стороны будет руководить спецпосланник по КНДР Стивен Бигэн. Также в нее войдет госсекретарь Майк Помпео, уточнил Трамп.
Одна нога здесь, другая – там. Как один Трамп две Кореи прикормил
1 июля, 18:55
Одна нога здесь, другая – там. Как один Трамп две Кореи "прикормил"Президенты США в этот буферный перешеек между Севером и Югом уже наведывались. Но 45-й первым из них переступил черту и, если называть вещи своими именами, лично вторгся в пределы КНДР.
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МИД КНРЮжная КореяКитайКНДРСШАВ мире
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