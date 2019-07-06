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РИА Новости

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

04:57
22481
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения России в этом и следующем годах.
В конце апреля стало известно о проведении всероссийской диспансеризации. Предполагается, что все граждане получат возможность пройти обследование.
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Шестого мая вступил в силу обновленный порядок ее проведения. Если раньше рекомендовалось проходить осмотры раз в три года, то теперь такой порядок сохранится лишь для работников в возрасте от 18 до 39 лет. Для россиян старше 40 лет рекомендуется обследоваться ежегодно.
Кроме того, люди предпенсионного возраста по-прежнему смогут каждый год брать на диспансеризацию два дня.
В связи со вступлением в силу нового порядка проведения диспансеризации было предложено дать россиянам дополнительный выходной для ее прохождения. Как рассказали в Минтруде, сейчас этот вопрос прорабатывается с "заинтересованными ведомствами и социальными партнерами".
"Российская газета" сообщала, что эта инициатива затронет работников в возрасте от 40 лет. Для них станет ежегодным освобождение от работы на один день с сохранением должности и среднего заработка.
© Виталий ПодвицкийВыходной? На здоровье!
Выходной? На здоровье!
© Виталий Подвицкий
Выходной? На здоровье!
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Дмитрий МедведевОбщество
Популярные комментарии
Начнём с верхушки, она больна неизлечимо.
6 июля, 05:48
mityahor
1051302011
Хорошо кто-то денег с фонда прокрутит. Диспансеризацию проводят поликлиники лишь бы деньги поиметь,а перечень обследований приметивен.Сам в этой системе работаю и знаю. У них главная проблема это что люди в поликлиники не ходят ибо там врачей нет а деньги с фонда надо крутить за посещения
6 июля, 05:49
СКСергей Катков
11610507
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