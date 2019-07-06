Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения России в этом и следующем годах.

В конце апреля стало известно о проведении всероссийской диспансеризации. Предполагается, что все граждане получат возможность пройти обследование.

Шестого мая вступил в силу обновленный порядок ее проведения. Если раньше рекомендовалось проходить осмотры раз в три года, то теперь такой порядок сохранится лишь для работников в возрасте от 18 до 39 лет. Для россиян старше 40 лет рекомендуется обследоваться ежегодно.

Кроме того, люди предпенсионного возраста по-прежнему смогут каждый год брать на диспансеризацию два дня.

В связи со вступлением в силу нового порядка проведения диспансеризации было предложено дать россиянам дополнительный выходной для ее прохождения. Как рассказали в Минтруде, сейчас этот вопрос прорабатывается с "заинтересованными ведомствами и социальными партнерами".

"Российская газета" сообщала, что эта инициатива затронет работников в возрасте от 40 лет. Для них станет ежегодным освобождение от работы на один день с сохранением должности и среднего заработка.