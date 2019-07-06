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РИА Новости

Французский эксперт рассказал о преимуществах "Северного потока — 2"

04:18
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© AP Photo / dpa / Bernd WuestneckУкладка труб газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
© AP Photo / dpa / Bernd Wuestneck
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Если Россия прекратит транзит газа через Украину, страны Европы столкнутся с серьезным "газовым кризисом" уже следующей зимой, пишет экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар для L’Opinion.
Он подчеркивает, что вероятность такого развития событий реальна, поскольку Москва и Киев не могут договориться о новом контракте на транзит газа, тогда как действующий заканчивается 1 января.
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Не хотите, не надо: Копенгаген "вывалился" из "Северного потока-2""Хитрый план" не сработал. Пока Дания сознательно тянула с выдачей разрешения на строительство трубопровода через свою территорию, компания Nord Stream 2 AG сама решила отказаться от услуг маленькой, но гордой страны.
"В отсутствие разумного экономического соглашения — то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объёма газа по приемлемой для России цене, мы идём прямой дорогой к газовому кризису этой зимой", — пишет Кошар.
В таком случае, по его словам, страны Европы ждут перебои с поставками газа, что приведет к значительному росту цен. При этом он подчеркивает, что американский сжиженный газа вряд ли сможет решить проблему из-за его слишком высокой стоимости.
Поэтому, заявляет эксперт, Европа должна приложить максимум усилий и посодействовать заключению нового договора на транзит между Москвой и Киевом.
Кроме того, Кошар поддерживает новый российский газопровод "Северный поток – 2", который, по его мнению, имеет неоспоримые экономические преимущества и способен стать альтернативным и более надежным маршрутом поставок российского газа на случай окончания транзита через Украину.
Однако эксперт также напоминает об угрозах США, которые намереваются ввести санкции против нового российского газопровода, однако такие действия, по мнению Кошара, лишь ухудшат отношения между Вашингтоном и Европой.
При этом он возлагает некоторые надежды на нового президента Украины Владимира Зеленского, который, по мнению Кошара, способен наладить диалог с Россией и не допустить "газового кризиса". Поэтому эксперт призывает европейские страны инициировать диалог с украинским президентом и подтолкнуть его к компромиссу с Россией.
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Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Определенности с дальнейшими перспективами поставок и транзита пока нет. Пока не назначена и дата следующего раунда трехсторонних переговоров в формате Россия-Украина-ЕС о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию.
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ЕвропаРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
А Вы в какой области эсперт? По "поскакать"?
6 июля, 06:29
Alex Ak.
1140000
Если нет газа,то холодно.Если не кушать,то голодно.Если не мыться,то грязно...О чем статья?В какой области эксперт?
6 июля, 05:21
Максимус Трой
0400010
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