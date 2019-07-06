Французский эксперт рассказал о преимуществах "Северного потока — 2"

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Если Россия прекратит транзит газа через Украину, страны Европы столкнутся с серьезным "газовым кризисом" уже следующей зимой, пишет экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар для Если Россия прекратит транзит газа через Украину, страны Европы столкнутся с серьезным "газовым кризисом" уже следующей зимой, пишет экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар для L’Opinion

Он подчеркивает, что вероятность такого развития событий реальна, поскольку Москва и Киев не могут договориться о новом контракте на транзит газа, тогда как действующий заканчивается 1 января.

"В отсутствие разумного экономического соглашения — то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объёма газа по приемлемой для России цене, мы идём прямой дорогой к газовому кризису этой зимой", — пишет Кошар.

В таком случае, по его словам, страны Европы ждут перебои с поставками газа, что приведет к значительному росту цен. При этом он подчеркивает, что американский сжиженный газа вряд ли сможет решить проблему из-за его слишком высокой стоимости.

Поэтому, заявляет эксперт, Европа должна приложить максимум усилий и посодействовать заключению нового договора на транзит между Москвой и Киевом.

Кроме того, Кошар поддерживает новый российский газопровод "Северный поток – 2", который, по его мнению, имеет неоспоримые экономические преимущества и способен стать альтернативным и более надежным маршрутом поставок российского газа на случай окончания транзита через Украину.

Однако эксперт также напоминает об угрозах США, которые намереваются ввести санкции против нового российского газопровода, однако такие действия, по мнению Кошара, лишь ухудшат отношения между Вашингтоном и Европой.

При этом он возлагает некоторые надежды на нового президента Украины Владимира Зеленского, который, по мнению Кошара, способен наладить диалог с Россией и не допустить "газового кризиса". Поэтому эксперт призывает европейские страны инициировать диалог с украинским президентом и подтолкнуть его к компромиссу с Россией.