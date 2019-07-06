Самый богатый человек в мире развелся с женой

Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи. Архивное фото

Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи. Архивное фото

© AP Photo / Elaine Thompson Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи. Архивное фото

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись, передает агентство Глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись, передает агентство Блумберг

Документ, официально оформляющий разрыв супружеских отношений, подписал в пятницу судья в округе Кинг в штате Вашингтон.

Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.

Стоимость пакета акций оценивается в 38,3 миллиарда долларов, что позволит Маккензи Безос занять 22-е место в рейтинге богатейших людей мира, который составляет Блумберг.

Ранее сообщалось, что Безос получит право голосовать акциями, которые он передаст жене после развода. Кроме того, она оставила ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.