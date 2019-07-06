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РИА Новости

Самый богатый человек в мире развелся с женой

04:06
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© AP Photo / Elaine ThompsonГлава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи. Архивное фото
Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи. Архивное фото
© AP Photo / Elaine Thompson
Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись, передает агентство Блумберг.
Документ, официально оформляющий разрыв супружеских отношений, подписал в пятницу судья в округе Кинг в штате Вашингтон.
Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
Стоимость пакета акций оценивается в 38,3 миллиарда долларов, что позволит Маккензи Безос занять 22-е место в рейтинге богатейших людей мира, который составляет Блумберг.
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Ранее сообщалось, что Безос получит право голосовать акциями, которые он передаст жене после развода. Кроме того, она оставила ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.
В марте 2018 года Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он обогнал ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса. В сентябре компания Безоса Amazon стала второй после корпорации Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов.
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Джефф БезосAmazon.com, Inc.СШАВ мире
Популярные комментарии
Достали уже своими "мажорами".
6 июля, 05:53
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