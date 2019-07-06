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РИА Новости

Психологи рассказали, как быть счастливым

03:29
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушки на Крымской набережной в Москве. Архивное фото
Девушки на Крымской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Чтобы стать счастливым, нужно научиться сохранять баланс между сложными и простыми аспектами в жизни, а также не делать счастье самоцелью, считают опрошенные РИА Новости мировые психологи.
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
"Счастье - это быть живым, любить то, чем ты занимаешься, свою работу, деятельность. Также для счастья необходимо научиться сохранять баланс между сложными аспектами нашей жизни и простыми. Ключ к счастью - научиться принимать то, чего мы не можем изменить в нашей жизни и нужно научиться позитивно воспринимать окружающий мир и искать положительные моменты, причины жить", - сказала психолог.
В свою очередь президент Международного союза психологических наук при ЮНЕСКО Сазасивэн Купер отметил в беседе с РИА Новости, что у молодежи есть шанс все изменить в мире, чтобы стать счастливыми.
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"Мы можем ответить на вопрос, как человечеству стать счастливым,… посмотрев на молодых людей, которые имеют шанс все изменить. Чтобы обрести личное счастье, нужно понимать, каким человеком ты видишь себя, понимать свои приоритеты и находить тех людей, которые помогут тебе в этом", - сказал Купер.
По словам же российского психолога, доктора психологических наук, профессора НИУ ВШЭ и МГУ Дмитрия Леонтьева, счастье не должно быть самоцелью.
"Давно вся мировая философия поняла, когда счастье становится целью, оно от нас ускользает. Оно приходит не к тем, кто стремится к счастью, а к тем, кто стремится к чему-то другому, как побочный результат",- сказал Леонтьев.
Конгресс проходил впервые в России со 2 по 5 июля. Программа предполагает три дня активного диалога и обмена знаниями по 30 направлениям психологии.
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