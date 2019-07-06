В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента

МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Прокуратура Гватемалы запросила в пятницу длительные сроки заключения для ближайших родственников президента страны Джимми Моралеса.

Как говорится в сообщении ведомства, брата главы государства Самуэля Моралеса прокуроры требуют посадить в общей сложности на 11 лет и оштрафовать на 180 тысяч кетсалей (23,4 тысячи долларов) за мошенничество и отмывание денег. Сын президента Хосе Мануэль Моралес может сесть в тюрьму на восемь лет за мошенничество. Также оба могут быть лишены права занимать государственные должности на пять лет.

Речь идет о деле, связанном с коррупцией в части оказания услуг. Брат Моралеса признал в 2016 году, что подделал платежные документы для одного из ресторанов, по которым якобы были предоставлены услуги в виде 564 завтраков. За эти завтраки в 2013 году якобы были уплачены 90 тысяч кетсалей (около 11,5 тысяч долларов).

Сам президент ранее называл ситуацию вокруг своих родственников сложной, но подчеркивал, что перед законом все равны.