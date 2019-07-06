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РИА Новости

В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента

03:09
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© AP Photo / Luis SotoПрезидент Гватемалы Джимми Моралес. Архивное фото
Президент Гватемалы Джимми Моралес. Архивное фото
© AP Photo / Luis Soto
Президент Гватемалы Джимми Моралес. Архивное фото
МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Прокуратура Гватемалы запросила в пятницу длительные сроки заключения для ближайших родственников президента страны Джимми Моралеса.
Как говорится в сообщении ведомства, брата главы государства Самуэля Моралеса прокуроры требуют посадить в общей сложности на 11 лет и оштрафовать на 180 тысяч кетсалей (23,4 тысячи долларов) за мошенничество и отмывание денег. Сын президента Хосе Мануэль Моралес может сесть в тюрьму на восемь лет за мошенничество. Также оба могут быть лишены права занимать государственные должности на пять лет.
Речь идет о деле, связанном с коррупцией в части оказания услуг. Брат Моралеса признал в 2016 году, что подделал платежные документы для одного из ресторанов, по которым якобы были предоставлены услуги в виде 564 завтраков. За эти завтраки в 2013 году якобы были уплачены 90 тысяч кетсалей (около 11,5 тысяч долларов).
Сам президент ранее называл ситуацию вокруг своих родственников сложной, но подчеркивал, что перед законом все равны.
Кроме того, в пятницу стало известно о задержании заместителя главы МВД Гватемалы Ремберто Руиса Баррьентоса. Прокуратура по защите прав человека сообщила, что подозревает его в причастности к убийству в 2012 году профсоюзного активиста Мануэля де Хесуса Рамиреса.
Асиф Али Зардари
10 июня, 15:40
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Джимми МоралесГватемала (республика)В мире
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