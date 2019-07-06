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РИА Новости
Новое оружие России

Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"

03:09
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новейшая российская тяжёлая огнемётная система "Тосочка" получит искусственный интеллект и будет более компактна, чем её предшественники - ТОС "Солнцепёк"/"Буратино", заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Проходящая сегодня испытания ТОС "Тосочка" будет отличаться от предшественниц наличием элементов искусственного интеллекта, также у неё существенно выросла дальность поражения. Сама машина стала довольно симпатичной: улучшена эргономика, сегодня подобных образцов больше в мире нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее гендиректор предприятия-разработчика данной системы – концерна "Техмаш" Владимир Лепин заявлял, что испытания "Тосочки" завершатся в 2020 году. На сегодняшний день известно, что, в отличие от "Солнцепека", "Тосочка" размещается на колесном шасси. Такое решение разработчики приняли с учетом опыта эксплуатации огнеметных систем (на гусеничном шасси) в пустынных зонах.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие РоссииТОС-1А "Солнцепек"ТОС-1А "Буратино"ТехмашБезопасность
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