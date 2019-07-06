В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянная статуя Меланьи Трамп рядом с ее родным городом Севница в Словении. 5 июля 2019

Деревянная статуя Меланьи Трамп рядом с ее родным городом Севница в Словении. 5 июля 2019

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.

"Мы радушно приглашаем вас на открытие статуи "Меланья" в Рожно (населенный пункт рядом с Севницей)", - говорится в размещенном в пятницу коммюнике. Статуя стоит на берегу реки Савы и поднятой рукой приветствует город.

Bizarre statue of Melania Trump erected in Slovenia https://t.co/pKbrGAtZFa pic.twitter.com/wuTsGnB3pM — New York Post (@nypost) July 5, 2019

Отмечается, что показ статуи является сопровождающим мероприятием выставки Ta Eho ("Это Эхо") американского художника Брэда Дауни. Ее основная экспозиция размещена в Любляне и открылась на день раньше.

Дауни принадлежит только концепция статуи, которую с помощью бензопилы претворил в жизнь местный умелец. Статуя изображает первую леди в синем платье, в котором она присутствовала на инаугурации своего супруга.