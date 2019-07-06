В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
"Мы радушно приглашаем вас на открытие статуи "Меланья" в Рожно (населенный пункт рядом с Севницей)", - говорится в размещенном в пятницу коммюнике. Статуя стоит на берегу реки Савы и поднятой рукой приветствует город.
Bizarre statue of Melania Trump erected in Slovenia https://t.co/pKbrGAtZFa pic.twitter.com/wuTsGnB3pM— New York Post (@nypost) July 5, 2019
Отмечается, что показ статуи является сопровождающим мероприятием выставки Ta Eho ("Это Эхо") американского художника Брэда Дауни. Ее основная экспозиция размещена в Любляне и открылась на день раньше.
Дауни принадлежит только концепция статуи, которую с помощью бензопилы претворил в жизнь местный умелец. Статуя изображает первую леди в синем платье, в котором она присутствовала на инаугурации своего супруга.
Как видно на фотографиях, скульптура Меланьи Трамп исполнена в жанре так называемого "наивного искусства", что предполагает условную грубоватость ее конечностей и черт лица.
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