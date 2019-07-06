Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения

МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Суд в Сальвадоре освободил в пятницу от ответственности за хищения предоставленных Тайванем средств сразу двух экс-президентов, в том числе уже умершего, и еще трех связанных с этим делом лиц.

Как сообщает портал Prensa Grafica , обвинения с бывших глав государства Франсиско Флореса (скончался в 2016 году) и Антонио Саки сняты в связи с истечением срока давности. По закону Сальвадора, подобные обвинения снимаются после 14 лет и 11 месяцев после совершения преступления (30 апреля 2014 года).

При этом Сака (занимал пост президента с 2004 по 2009 год) сейчас уже отбывает десятилетний срок за коррупцию. Флорес (1999-2004) скончался в ходе следствия, после этого процесс по его делу был прекращен.

По данным правоохранителей, всего в 2004 году были похищены 15,3 миллиона долларов, предоставленные Тайванем Сальвадору с 2003 года. Эти деньги прошли через банки США и Коста-Рики, а затем были выведены на Багамские острова.