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РИА Новости

Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения

02:39
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© AFP 2019 / Marvin RecinosЭкс-президент Сальвадора Франсиско Флорес. Архивное фото
Экс-президент Сальвадора Франсиско Флорес. Архивное фото
© AFP 2019 / Marvin Recinos
Экс-президент Сальвадора Франсиско Флорес. Архивное фото
МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Суд в Сальвадоре освободил в пятницу от ответственности за хищения предоставленных Тайванем средств сразу двух экс-президентов, в том числе уже умершего, и еще трех связанных с этим делом лиц.
Как сообщает портал Prensa Grafica, обвинения с бывших глав государства Франсиско Флореса (скончался в 2016 году) и Антонио Саки сняты в связи с истечением срока давности. По закону Сальвадора, подобные обвинения снимаются после 14 лет и 11 месяцев после совершения преступления (30 апреля 2014 года).
При этом Сака (занимал пост президента с 2004 по 2009 год) сейчас уже отбывает десятилетний срок за коррупцию. Флорес (1999-2004) скончался в ходе следствия, после этого процесс по его делу был прекращен.
По данным правоохранителей, всего в 2004 году были похищены 15,3 миллиона долларов, предоставленные Тайванем Сальвадору с 2003 года. Эти деньги прошли через банки США и Коста-Рики, а затем были выведены на Багамские острова.
Флорес скрывался от правосудия, в итоге Сальвадор даже объявил его в розыск по линии Интерпола. Он добровольно явился на допрос и был помещен под домашний арест, позже переведен в изолятор, а затем снова помещен под домашний арест, где находился вплоть до смерти.
Асиф Али Зардари
10 июня, 15:40
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Франсиско ФлоресТайваньСальвадорВ мире
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