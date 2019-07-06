США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол

"Мы не видим готовности США вести конструктивный разговор по сохранению ДРСМД. Коллеги отказываются предметно обсуждать российские озабоченности по соблюдению этого соглашения Соединенными Штатами. Развернули мощную пропагандистскую кампанию критики российских действий, якобы направленных на создание и развертывание ракеты, выходящей за параметры Договора", - отметил посол.

"Готовы вернуться к конструктивному диалогу с США. Однако бегать ни за кем не намерены. Наши предложения на столе переговоров. Судьба ДРСМД в руках США. Конечно, вызывает сожаление, что эта важнейшая договоренность в области ликвидации двух классов ракет канет в лету, и мир окажется перед ситуацией начала гонки вооружений в сфере ракет средней и меньшей дальности", - сообщил Антонов.