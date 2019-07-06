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РИА Новости

США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол

02:34
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. РФ не видит готовности США вести конструктивный разговор по сохранению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости российский посол в США Анатолий Антонов.
"Мы не видим готовности США вести конструктивный разговор по сохранению ДРСМД. Коллеги отказываются предметно обсуждать российские озабоченности по соблюдению этого соглашения Соединенными Штатами. Развернули мощную пропагандистскую кампанию критики российских действий, якобы направленных на создание и развертывание ракеты, выходящей за параметры Договора", - отметил посол.
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По его словам, со стороны США также наблюдаются "активные действия по подрыву" Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
"Готовы вернуться к конструктивному диалогу с США. Однако бегать ни за кем не намерены. Наши предложения на столе переговоров. Судьба ДРСМД в руках США. Конечно, вызывает сожаление, что эта важнейшая договоренность в области ликвидации двух классов ракет канет в лету, и мир окажется перед ситуацией начала гонки вооружений в сфере ракет средней и меньшей дальности", - сообщил Антонов.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДАнатолий АнтоновРоссияСШАБезопасностьВ мире
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