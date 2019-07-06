Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне должно напомнить миру о боевом братстве армий двух стран и общей победе над фашизмом, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.

Мы будем рады вместе с американскими друзьями отметить это торжество. Напомним миру о боевом братстве наших армий в годы Второй мировой войны, об общей победе над фашизмом. Анатолий Антонов Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США

Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в конце июня на полях саммита G20 в Осаке. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что в Осаке президенту США было передано приглашение посетить Россию в связи с предстоящим 9 мая будущего года празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне. При этом замминистра не уточнил, идет речь об устном приглашении или официальном.

В МИД России позднее сообщили, что президент США с энтузиазмом отреагировал на приглашение приехать в Москву, но пока официального ответа из Вашингтона не получали.