В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Москва не исключает, что небылицы о "российском вмешательстве" в демократические процессы в США будут множиться в преддверии выборов 2020 года, заявил в субботу РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 попросил его не вмешиваться в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году.

"Мы допускаем с высокой долей вероятности, что небылицы о "российском вмешательстве" в демократические процессы будут множиться, особенно с учетом начала предвыборной борьбы", - сказал он.