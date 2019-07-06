В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Москва не исключает, что небылицы о "российском вмешательстве" в демократические процессы в США будут множиться в преддверии выборов 2020 года, заявил в субботу РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 попросил его не вмешиваться в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году.
"Мы допускаем с высокой долей вероятности, что небылицы о "российском вмешательстве" в демократические процессы будут множиться, особенно с учетом начала предвыборной борьбы", - сказал он.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.