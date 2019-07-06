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РИА Новости

Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой

02:08
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что будет держать под контролем ситуацию с избитой семилетней девочкой из Ингушетии, пока она не пойдет на поправку.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиманов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
"Сердце кровью обливается, когда смотришь на эту малышку. Но я надеюсь, что теперь с ней все будет хорошо. Уж точно пока не решится вопрос с жизнеустройством, с тем, что у нее все стабилизируется, с ее здоровьем, мы эту ситуацию точно не отпустим", - заявила Кузнецова журналистам.
Девочку доставили в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Сам Рошаль сказал, что у девочки серьезное повреждение правой руки и нет гарантий, что обойдется без ампутаций. В то же время он заверил, что у них есть все необходимое для лечения.
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Анна КузнецоваИнгушетияПроисшествия
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