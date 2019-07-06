Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Россия надеется, что позитивная атмосфера переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Осаке на встрече "Большой двадцатки" будет конвертирована в конкретные дела, заявил РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

Мы надеемся, что та позитивная атмосфера, которая доминировала на встрече в Осаке, будет конвертирована в конкретные дела, в поручения ведомствам о выправлении кризисной ситуации в российско-американских отношениях. Анатолий Антонов Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США

По словам Антонова, сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами безопасности, как никогда важно, чтобы Россия и США, "две великие державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН" сотрудничали на всеобщее благо, решали бы существующие проблемы на основе международного права, взаимоуважения, учета интересов, без вмешательства во внутренние дела друг друга.

Он отметил, что нынешнее торгово-экономическое сотрудничество между США и Россией явно не отвечает интересам обеих стран, но при этом объем товарооборота чуть больше 25 миллиардов долларов говорит об огромном неиспользованном потенциале. "Разумеется, мы понимаем, что на ситуацию влияют санкции. Однако есть множество сфер для сотрудничества. Крайне важно развивать региональное взаимодействие, расширять контакты по линии городов-побратимов", - подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что Россия не питает иллюзий, прекрасно понимая внутреннюю ситуацию в США.