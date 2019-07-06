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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США

01:51
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Россия надеется, что позитивная атмосфера переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Осаке на встрече "Большой двадцатки" будет конвертирована в конкретные дела, заявил РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

Мы надеемся, что та позитивная атмосфера, которая доминировала на встрече в Осаке, будет конвертирована в конкретные дела, в поручения ведомствам о выправлении кризисной ситуации в российско-американских отношениях.

Посол России в США Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
29 июня, 08:00
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По словам Антонова, сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами безопасности, как никогда важно, чтобы Россия и США, "две великие державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН" сотрудничали на всеобщее благо, решали бы существующие проблемы на основе международного права, взаимоуважения, учета интересов, без вмешательства во внутренние дела друг друга.
Он отметил, что нынешнее торгово-экономическое сотрудничество между США и Россией явно не отвечает интересам обеих стран, но при этом объем товарооборота чуть больше 25 миллиардов долларов говорит об огромном неиспользованном потенциале. "Разумеется, мы понимаем, что на ситуацию влияют санкции. Однако есть множество сфер для сотрудничества. Крайне важно развивать региональное взаимодействие, расширять контакты по линии городов-побратимов", - подчеркнул дипломат.
Антонов добавил, что Россия не питает иллюзий, прекрасно понимая внутреннюю ситуацию в США.
"В Вашингтоне ясно видно, что желание американского президента поладить с Россией наталкивается на категорическое неприятие русофобских сил. Хотел бы выразить надежду на то, что здравые силы в США возьмут верх", - добавил Антонов.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
28 июня, 11:11
Встреча в Осаке. Кто мешал говорить Путину и ТрампуЛидеры России и США встретились на саммите G20 в Японии. Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений двух стран. Из Осаки передает обозреватель радио Sputnik Мария Балябина.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампБольшая двадцаткаАнатолий АнтоновВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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