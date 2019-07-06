В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке

В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиманов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

"Год назад ребенок оказался не с мамой, а с той женщиной, которая сейчас задержана. Она подозревается в совершении преступления, заведено уголовное дело по 111 статье часть 1. И я надеюсь, что, во-первых, не только будут наказаны те, кто виновен в том, что сейчас мы с вами видим, но и сделаны будут правильные выводы, где в системе сбой, который мог привести к этим событиям. Мы сегодня переговорили с исполняющим обязанности главы Ингушетии - принято решение о прокурорских проверках органов опеки и попечительства", - сказала Кузнецова.