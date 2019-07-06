Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T01:33Z
https://ria.ru/20190706/1556265875.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке

01:33
396
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Прокурорские проверки органов опеки и попечительства Ингушетии пройдут в связи с делом об избитой семилетней девочке, заявила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиманов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в совершении преступления задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
"Год назад ребенок оказался не с мамой, а с той женщиной, которая сейчас задержана. Она подозревается в совершении преступления, заведено уголовное дело по 111 статье часть 1. И я надеюсь, что, во-первых, не только будут наказаны те, кто виновен в том, что сейчас мы с вами видим, но и сделаны будут правильные выводы, где в системе сбой, который мог привести к этим событиям. Мы сегодня переговорили с исполняющим обязанности главы Ингушетии - принято решение о прокурорских проверках органов опеки и попечительства", - сказала Кузнецова.
Девочку доставили в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Сгоревший дом в поселке Барахоево
16 апреля, 08:00
В Забайкалье пьяная мать подожгла дом с детьми: "они мне надоели"
700000
Обсудить 0
Анна КузнецоваИнгушетияПроисшествия
Рекомендуем
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
Родители избитой в Ингушетии девочки найдены, сообщила Кузнецова
РИА
Новости
Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
Рошаль рассказал о старых травмах, найденных у избитой в Ингушетии девочки
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
Лента
новостей
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
Мужа кассирши из Башкирии проверяют на причастность к краже 20 млн рублей
Во Владивостоке почтили память погибших в Баренцевом море подводников
В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
Пассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду. Архивное фото
В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов
Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи. Архивное фото
Самый богатый человек в мире развелся с женой
Работники больницы устанавливают оборудование после сильного землетрясения в Южной Калифорнии в городе Риджкрест, 4 июля 2019
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
Порошенко уличили в снятии 34 миллионов долларов наличными
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
Избитую в Ингушетии девочку доставили в клинику Рошаля
Американский астронавт Нил Армстронг. Архивное фото
В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51В Иркутской области более 27 тысяч человек привили от гепатита А
10:42Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства
10:34"Плод любви Калифорнии и Ирландии". Журналист из США восхитился Крымом
10:30Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
10:30Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем
10:19Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения
10:17На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
10:15Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
10:14Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов
10:08В Москве в субботу выпадет до 10 миллиметров осадков
10:07В Москве спасли двух человек после падения машины в Яузу
10:04Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:59Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
09:57Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Приангарье
09:55Тела подводников доставили на Серафимовское кладбище в Петербурге
09:48Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
09:39Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:34Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР
09:27Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков
09:25В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
Лента новостейМолния