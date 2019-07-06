Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Состояние жестоко избитой семилетней девочки из Ингушетии тяжелое, сообщил заведующий отделением московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский.
По его словам, у девочки сильные повреждения рук. "Левая ручка в принципе сохранна, мы тоже за нее поборемся. А вот правая немножко посложнее, поэтому все силы будут брошены на ее спасение", — сказал он.
По словам врача, девочке предстоит гипербарическая оксигенация: ее отвезут в специальную камеру, где будут насыщать кислородом.
"Нужно минимум десять сеансов по часу каждый, чтобы восстановить кровоток, в том числе в правой руке. Также будет выполнена в ночные часы перевязка с оценкой жизнеспособности тканей. Все возможное мы бросим на ее спасение", — добавил Мединский.
Девочку 2012 года рождения 4 июля доставили в детскую больницу в Назрани с множеством травм. Ее прооперировали, врачам удалось спасти сильно поврежденную руку. Накануне вечером ребенка перевезли в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, задержана тетя девочки — ранее судимая за нанесение тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, ребенок воспитывался в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.