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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Далай-лама проведет день своего 84-летия "как обычно"

01:17
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© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанкДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV. Архивное фото
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV. Архивное фото
ДХАРАМСАЛА (ИНДИЯ), 6 июл — РИА Новости, Ольга Липич. Буддисты всех стран отмечают в субботу день рождения Далай-ламы XIV Тэнзина Гьяцо. Всемирно известный духовный лидер родился 6 июля 1935 года в тибетской деревушке Такцер – и сегодня ему исполняется 84 года.

Воплощение Будды Сострадания

"Далай-лама всегда говорит, что он простой буддийский монах, который с ранних лет отрекся от мирской жизни. Буддийские монахи не считают день рождения особым днем. Его Святейшество этот день проведет как обычно: будет даровать благословения, проводить аудиенции и встречаться с людьми из разных уголков мира. Однако для буддистов, не только в Индии, но и во всем мире, этот день особенный. Мы празднуем его не только как день рождения нашего духовного лидера, но как день воплощения Будды Сострадания, принявшего человеческое обличие, чтобы наставлять нас, даровать нам свои учения и делиться своей мудростью", - сказал РИА Новости представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.
По его словам, многие люди из разных стран присылают Далай-ламе, живущему последние 60 лет в северо-индийском городе Дхарамсала в предгорьях Гималаев, самые теплые поздравления и подарки. Хотя в тибетской культуре в целом не уделяют такого большого внимания именно дню рождения. "Все подарки, которые Его Святейшество получает не только в этот день, но и по самым разным поводам, он передает на благотворительность и в помощь нуждающимся", - отметил Тэло Тулку Ринпоче.

Добрые дела в России

В российских регионах, жители которых традиционно исповедуют буддизм, день рождения Далай-ламы принято отмечать, совершая добрые дела. Проводятся и торжественные мероприятия для широкой публики. В Калмыкии, например, 6 июля официально объявлено праздничным днем. В Москве же традиционный вечер в честь дня рождения Далай-ламы пройдет в Центральном доме кино 12 июля. Гости смогут посмотреть фрагменты видеозаписи эксклюзивного интервью Далай-ламы "РИА Новости" и послушать концерт тибетского певца и композитора Тензина Чогьяла.
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Здоровье и острота ума

Весной этого года Далай-лама провел несколько дней в больнице, чем были обеспокоены буддисты всего мира. "У Его Святейшества действительно были некоторые проблемы со здоровьем, но ничего такого, что вызывало бы серьезное беспокойство. Врачи диагностировали у него легочную инфекцию и провели соответствующее лечение. Сейчас Его Святейшеству необходимо побольше отдыхать. В целом же состояние его здоровья хорошее для человека его возраста. Он сохраняет присущую ему остроту ума и находится в хорошей физической форме", - рассказал Тэло Тулку Ринпоче.
Всем последователям Далай-ламы его представитель пожелал молиться о благополучии духовного лидера и "начитывать мантру долгой жизни". В буддизме считается, что это продлевает жизнь наставника и укрепляет его здоровье.
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Далай-лама XIV

Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол.
После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.
В России Далай-лама XIV бывал несколько раз с краткосрочными поездками, последняя была однодневной в 2004 году в Калмыкию. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом, однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.
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Буддизм и Россия

Буддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.
Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первой из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.
По словам настоятеля Петербургского дацана Гунзэчойнэй ширээтэ ламы Буды Бадмаева (Буддийская традиционная сангха России), родоначальниками буддизма в Европе были именно российские буддисты.
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Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Весь мир
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